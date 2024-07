Il dibattito sullo stadio Nasce il comitato residenti | Vogliamo avere voce

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 luglio 2024) La questione nuovoè destinata a stare al centro delpubblico delle prossime settimane, e oltre. A poche ore dalla presentazione del maxi progetto con tanto di ministro, eccore un (primo?)cittadino. "Come persone, prima di riunirci in questo, ci siamo trovate a discutere faccia a faccia di questo progetto – fa sapere Claudio Del Rosso, tra i fondatori –. Senza ombra di dubbio, la sua realizzazione sarebbe un fiore all’occhiello per la nostra città. Il mondo sportivo attende da anni questo momento. Ma unonon è solo uno, come abbiamo visto il progetto è fatto da tanti altri pezzi.