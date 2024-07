EssilorLuxottica Acquista il Marchio di Moda Supreme | Un Connubio di Stile e Innovazione

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 18 luglio 2024) L’acquisizione dida parte disegna una svolta significativa nel mondo dellae degli accessori di lusso. Questo articolo esplora i dettagli dell’operazione, le motivazioni dietro l’acquisto e le potenziali implicazioni per il futuro del settore., il colosso mondiale dell’eyewear, ha annunciato l’acquisizione di, uno dei marchi dipiù iconici e influenti degli ultimi decenni. Questa mossa strategica non solo amplia il portafoglio di, ma rappresenta anche un incontro tra due mondi: quello dell’eyewear di lusso e dello streetwear di alto profilo. In questo articolo, analizziamo i dettagli dell’operazione, le motivazioni dietro questa acquisizione e le possibili implicazioni per il futuro del settore.