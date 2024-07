Dodicesima edizione del Torneo casalecci Fabio Morriconi batte in finale Giulio Mecacci Nel doppio vincono Frassinetti e Chelli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Si è conclusa con una splendida premiazione al Podere Santa Maria, ladelTennistico All’italiana organizzato dall’Apd. Il, iniziato ad ottobre 2023, è terminato di recente, ed ha visto dodici tabelloni con tantissimi giocatori della provincia di Grosseto che si sono affrontati in questi mesi nel campo in erba sintetica di. Nel singolare maschile open c’è stata la vittoria diinsu3-6 6-2 6-2. Nel singolare maschile principianti invece c’è stata l’affermazione di Christian Marinai su Carlo Sensi 6-3 6-4. Nel singolare maschile over 50 si è imposto Alessio2-6 6-4 7-5 su. Nelmaschile open vittoria per Gianlucae Alessio6-0 7-5 su Maggini-Veri. Nelmisto open successo di Marco Baleani e Laura Busonero 6-2 6-1 sul duo Solari-Capaccioli.