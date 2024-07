Diciottesimo | come vestirsi con stile!

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 18 luglio 2024) È arrivato il momento: sei pronta per partecipare ad una lunghissima serie di diciottesimi? Quando si tratta di questo genere di festa, la preoccupazione principale è sempre una: cosa mi metto? Le opzioni possono essere tante: vediamone qualcuna!ad un: cosa tenere presente La cosa principale a cui devi pensare quando vieni invitata ad unè dove si svolgerà la festa e quale sarà il tono dell’evento: inutile mettersi un capo da gran sera se la location è un agriturismo in collina e si prevede di restare sull’erba in tenuta easy! Idem dicasi per una festa diin spiaggia: non hanno senso tacchi vertiginosi quando camminerai sulla sabbia se non ti senti a tu agio, oltre ad essere poco chic, non ti divertirai nemmeno un po’! Informati con la festeggiata prima della festa per capire un po’ cosa aspettarti, senza necessariamente prendere ...