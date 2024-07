Ciclovia del Metauro si pedala pure sul ponte

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 luglio 2024) Al via i lavori delladel, dal parco urbano dell’aeroporto fino a Carrara: un percorso di 8 chilometri tra i quartieri cittadini caratterizzato da "un’opera iconica" – così l’ha definita l’assessore regionale alle Infrastrutture Francesco Baldelli – come ilciclopendonale ‘sospeso’ (tecnicamente ’strallato’) che attraverserà la superstrada, il canale Albani e via Papiria: sarà lungo 80 metri largo 3 e dotato di cinque campate per evitare interferenze con la ciclabile del campo d’aviazione che sta realizzando il Comune. "Un’eccellenza architettonica che i cittadini attendono da decenni – ha sottolineato Baldelli – e che unirà il popoloso quartiere di Sant’Orso al resto di Fano, mettendo in sicurezza pedoni e ciclisti.