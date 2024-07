Chi è Irma Testa la campionessa di boxe alle Olimpiadi 2024

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 18 luglio 2024) Leggiadra e combattiva,è la prima pugile italiana ed aver partecipato a un’Olimpiade. Una passione, quella per il pugilato, scoperta in famiglia grazie alla sorella Lucia e coltivata nel tempo fino a renderla l’atleta che è oggi. Scopriamo qualcosa in più su di lei. Chi èNata a Torre Annunziata in provincia di Napoli il 28 dicembre 1997,è una giovane pugile italiana. Proveniente da una famiglia in cui la determinazione e l’impegno sono caratteristiche imprescindibili, inizia a praticare pugilato da giovanissima, all’età di 12 anni. Inizialmente era sua sorella Lucia adnarsi sul ring: vedendola tornare a casa felice ed emozionata nonostante i lividi,ha iniziato a chiedersi come quel dolore potesse renderla così gioiosa. In un’intervista per Il Corriere della Sera ha raccontato: “L’ho sempre seguita in qualsiasi cosa.