Campi Flegrei | forte scossa avvertita anche a Napoli

(Di giovedì 18 luglio 2024) Unadi terremoto con epicentro ie magnitudo 3.6 è stata registrata aalle 8.08 del mattino. Dal centro a Fuorigrotta, il sisma è stato distintamente avvertito in diversi quartieri del capoluogo partenopeo, specie ai piani più alti. Da mesi tutta l’area flegrea è oggetto di attività sismica generando panico nella popolazione. Il sisma è stato seguito da altri fenomeni di assestamento. Si tratta del bradisismo in atto nella zona della caldera. Laha avuto come epicentro l’area occidentale, presumibilmente a ridosso della Solfatara ed è stata distintamenteal centro di. Numerose le segnalazioni sui social: da Pozzuoli, Bacoli, Fuorigrotta e Bagnoli fino al Vomero e all’Arenella e ai piani alti di Materdei. Una nuovasi è registrataalle 8.27 di magnitudo inferiore.