Bergamo la piccola Anna muore a sei mesi A febbraio era rimasta coinvolta in un incidente

(Di giovedì 18 luglio 2024)– Aveva solo seiGreco. Uno scricciolo. È morta mercoledì all’ospedale Papa Giovanni XXIII di, dove era ricoverata a seguito dell’avvenuto domenica 25a Strozza, in Valle Imagna. Sulla provinciale viaggiava una Opel condotta da un giovane di 22 anni. Sulla Fiat Tipo la famiglia residente a Fontanella, nella Bassa Bergamasca. Papà Franco, mamma Antonella e la loro. Le auto dopo lo schianto avevano preso fuoco, ma gli occupanti erano scesi in tempo. La(che allora aveva un mese e mezzo) era stata ricoverata in gravi condizioni all’ospedale cittadino. Durante questidi ricovero laha avuto alti e bassi fino a quando mercoledì non c’è stato più nulla da fare: il suo cuoricino si è arreso.