Benevento ufficializzata anche la quarta cessione | Koutsoupias al Catanzaro

(Di giovedì 18 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoProcede spedita la mission di Carli di vendere o cedere in prestito quei calciatori che non rientrano nel progetto giallorosso per ragioni tecniche o per il loro ingaggio. Dopo gli addii di Karic, Rillo e Kubica, oggi la società di via Santa Colomba ha provveduto ad ufficializzare il passaggio del centrocampista Iliasal. Recuperare del tutto la cifra investita daldue anni fa (un milione di euro) per assicurarselo sarebbe stato impossibile considerando il rendimento non certo eccezionale del centrocampista nelle ultime stagioni, ma Carli è riuscito a limitare i danni vendendolo per 100 mila euro oltre ad ottenere il 25% sulla futura rivendita. Un cifra non indifferente che inciderà in maniera positiva sul bilancio della Strega considerandol’ingaggio chepercepiva nel Sannio.