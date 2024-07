Bassetti | ‘l’aviaria sarà la prossima pandemia e non è terrorismo’

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 18 luglio 2024)spaventa tutti: prepariamoci al peggio perchè l’aviaria “lae non è terrorismo” Non tende minimamente ad attenuarsi l’allarme lanciato dall’infettivologo Matteo, sul rischio che l’influenza aviaria diventi lagrandeglobale e le frasi del medico italiano, oltre a scuotere l’opinione pubblica, hanno destato preoccupazione anche sull’ l’intero mondo scientifico. Con tre nuovi casi umani negli Stati Uniti tra lavoratori esposti a pollame infetto, la questione ora sta assumendo contorni sempre più preoccupanti. Allarmedi Aviaria -Ansa- Notizie.comSecondo Matteo, il rischio di unacausata dall’influenza aviaria non è un’ipotesi remota anzi, ora come ora è più una certezza con cui dobbiamo fare i conti al più presto.