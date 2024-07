Basilico | come potarlo e farlo cresce rigoglioso

Leggi tutta la notizia su iloveartigianato

(Di giovedì 18 luglio 2024) Ilè una delle erbe aromatiche più amate e utilizzate in cucina, particolarmente apprezzata per il suo aroma fresco e il suo sapore distintivo. Per chi coltiva, sia in giardino che in vaso, è essenziale saperecurarlo adeguatamente per garantire una crescita sana e abbondante. Una delle tecniche più importanti per ottenere il massimo dalla vostra pianta è la potatura. L’Importanza della potatura La potatura delnon solo aiuta a mantenere la pianta in salute ma stimola anche la produzione di nuove foglie, aumentando significativamente la resa. Quando si parla di potatura, si fa riferimento al processo di taglio delle cime delle piante. Questo gesto impedisce aldi andare a fiore, un evento che può ridurre la qualità e il sapore delle foglie.