Anche a me contestarono l’abuso d’ufficio ma non mi sono mai sognato di chiedere di abolirlo

(Di giovedì 18 luglio 2024) Berlusconi da morto ottiene per certi versi più risultati che da vivo. Strade e piazze a lui intitolate, francobolli di Stato, addirittura l’aeroporto di Milano. In volo Palermo-Milano dall’aeroporto Falcone-Borsellino all’aeroporto Berlusconi. Riesce ad ottenere con un consenso più vasto di quello che si può immaginare, così come il berlusconismo va ben oltre i berlusconiani, una rapida accelerazione sulla riforma della giustizia, non per tutelare gli onesti ma per garantire impunità ai disonesti. Obiettivo tanto caro non solo al centro-destra ma alla maggioranza dei politici e di tutti coloro che mal sopportano il controllo di legalità e considerano l’onestà un problema invece che un valore enorme.