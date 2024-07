Volontari Ong con stipendi interessanti | Rackete l’europarlamentare borghese

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Roma, 17 lug – Intendiamoci, che Carolaguadagnasse 2mila euro al mese come “a” Ong per trasportare clandestini sulle nostre coste, è notizia che fu scoperchiata già all’epoca. Andando a spulciare nelle dichiarazioni personali dei redditi degli europarlamentari del corso appena eletto, però, vengono fuori anche altri redditi. Più che, se all’attività della Sea Watch aggiungiamo anche il presunto “attivismo da ecologista” della “capitana”. Ong dal ricco portafoglio: latra Sea Watch e “Freelance ecologism” Normalmente ci interesserebbe poco o nulla di fare i conti in tasca a qualsivoglia soggetto. Pratica poco indiviabile. Se però la questione tocca un personaggio spacciatosi pero e incline alla pura solidarietà, beh, il discorso cambia. E lo stesso soggetto in questione dovrebbe quanto meno assumersene la responsabilità.