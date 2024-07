Trump | Ora ci dovete pagare Terremoto diplomatico la mossa che potrebbe cambiare lo scenario mondiale

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Donaldpotrà piacere oppure no, di solito le fazioni di chi lo adora e di chi lo detesta sono equamente rappresentate, ma di sicuro non si può dire che manchi di iniziativa. “The Donald” negli ultimi giorni ha accentrato su di sé le attenzioni del mondo intero. Prima involontariamente, scampando per miracolo a un attentato che avrebbe potuto costargli la vita. Poi con le sue apparizioni al Congresso Repubblicano, dove la scelta del 39enne Senatore J.D. Vance come suo eventuale Vicepresidente ha sparigliato ulteriormente le carte – non solo in patria, ma anche per i riflessi che la nomina dell’isolazionista Vanceavere per l’Europa. E ora il Candidato Repubblicano, un po’ a sorpresa, ha rilasciato a Bloomberg Businessweek alcune dichiarazioni davvero clamorose e in parte inattese.