Shay Segev DAZN | Rivoluzione nello Streaming Sportivo e Futuro Brillante

(Di mercoledì 17 luglio 2024) «Negli ultimi 15-20 anni, l'evoluzione tecnologica ha profondamente trasformato il modo in cui consumiamo contenuti multimediali, rendendoli accessibili con un solo clic da qualsiasi dispositivo. Questo ha permesso a un marchio globale di abbattere molte delle barriere tradizionali, rivoluzionando il modo in cui fruiamo di film, serie TV, musica e, soprattutto, sport. Tuttavia, il mondo dello sport rimane frammentato, con esperienze spesso disgiunte e difficili da unificare in un'unica piattaforma. Il nostro obiettivo è colmare questa lacuna, offrendo una piattaforma che renda il consumo di eventi sportivi più agevole, integrato e accessibile a tutti.»Durante la presentazione della nuova stagione della piattaforma diin Italia,, amministratore delegato globale di, ha condiviso queste visioni.