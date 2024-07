Pista di atletica Via ai lavori di sistemazione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Sopralluogo del neo assessore allo sport Maurizio Paoletti allo stadio Nicola Tubaldi, per verificare iancora da realizzare e lo stato di salute delladi, al centro ultimamente di segnalazioni da parte di cittadini e di atleti che lamentano il suo profondo stato di degrado. Il sopralluogo è avvenuto nelle ultime ore con il dirigente dell’ufficio tecnico comunale, Maurizio Paduano, e il responsabile dell’recanatese, Paolo Bravi. Già nel maggio scorso erano usciti fuori dal bilancio comunale circa 256mila euro per interventi diversi sulla struttura sportiva, un fondo derivante per circa 100mila dal residuo dei due mutui accesi dall’amministrazione due anni fa per adeguare lo stadio Tubaldi alle norme Figc per il campionato professionistico di serie C, dove era salita da poco la Recanatese.