Osimhen al Psg spinge Lukaku al Napoli

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Nelle ultime ore il mercato delfa registrare importanti passi in avanti che potrebbe consentirgli di raggiungere un obiettivo prefissato da tempo. La cessione, data per molto vicina, di Victoral Psg spiana infatti la strada per arrivare a Romeluche mister Conte è pronto ad accogliere a braccia aperte.AL PSG, SI ENTRA NEL VIVO La tanto attesa svolta sul fronte della cessione dell’attaccante nigeriano si è avuta in seguito al blitz del suo procuratore a Parigi, dove si è recato per trattare l’acquisizione del giocatore da parte del Psg. Il club francese, dopo le ritrosie iniziali, si è finalmente convinto ad investire un centinaio di milioni su, avvicinandosi molto alla richiesta delche ne chiede però almeno 130.