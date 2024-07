On Charge la ricaria più facile

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Interoperabilità dei Servizi di Ricarica: la nuova era per la mobilità elettrica targata OnDa Nexta Enel X passando perNow e Ev Way, Onrende disponibili i suoi punti di ricarica agli utenti di oltre 50 Mobility Service Provider presenti sul mercato Oncontinua a lavorare sugli accordi di interoperabilità per rendere sempre più accessibili i propri servizi di ricarica. Grazie alla collaborazione tra i Charging Point Operator (CPO) e i Mobility Service Provider (MSP) si semplifica e si migliora l'esperienza degli utenti EV, garantendo un accesso più agevole, rapido e conveniente alle infrastrutture di ricarica in tutta Italia. In questa ottica, Onha siglato un nuovo accordo con Enel X. La collaborazione tra i due operatori permette agli utenti Enel di avere a disposizione su App quasi 1000 punti di ricarica in più nella sola città di Roma.