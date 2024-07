Notizie dal mondo ASviS sono le famiglie a influenzare di più la violenza verbale dei minorenni

Leggi tutta la notizia su ildenaro

Nelabuso psicologico sul 36% dei minori, è la forma di maltrattamento più diffusa. Al Sud Italia Regioni meno sicure per l'infanzia. Cesvi chiede di educare al linguaggio positivo: "Le parole posferire, ma anche guarire". La, come insulti e denigrazione, danneggia la crescita dei bambini, influenzando negativamente la percezione di sé e i comportamenti appresi, che si manifestano anche in età adulta. L'abuso psicologico è di fatto la forma di maltrattamento più diffusa al(rispetto ad abuso fisico, sessuale e trascuratezza) e, secondo i dati Oms, riguarda il 36,1% dei minori. Prevenire questo fenomeno richiede investimenti nell'educazione alla cura e al linguaggio positivo per bambini, genitori e comunità educante.