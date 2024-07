Milano bimbo di 8 mesi morto all’improvviso In corso le indagini

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 17 luglio 2024)di 8. Inleper accertare le cause del decesso Tragedia in una casa del quartiere Corvetto di, dove un bambino di soli 8nella notte tra sabato e domenica. A dare l’allarme è stata la madre, di 35 anni e di origine marocchina, che si è accorta che il piccolo aveva difficoltà respiratorie e ha subito chiamato il 118. I soccorritori sono intervenuti tempestivamente, trasportando il bambino in codice rosso all’ospedale De Marchi. Purtroppo, nonostante i disperati tentativi dei medici, il piccolo non è sopravvissuto. Le cause del decesso sono ancora da accertare. La Procura diha disposto l’autopsia per fare luce sulla tragedia. Al momento, gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi. Sul corpo del bambino non sono emersi segni apparenti di maltrattamenti e in casa nessun segno di degrado.