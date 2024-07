Lavoro sostenibile e lotta al caporalato fra gli obiettivi perseguiti | firmato il protocollo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiC’è la Coldiretti Napoli fra i promotori dell’iniziativa per costruire un modello diagricolo più giusto,e proiettato verso il futuro, cercando di contrastare la piaga del. Nasce con questil’istituzione della Sezione Territoriale Provinciale di Napoli della Rete delAgricolo di Qualità. In Prefettura la firma deldi intesa per creare una rete solida e coesa tra tutti gli attori del settore agricolo. La presidente di Coldiretti Napoli Valentina Stinga ha sottoscritto il documento con gli esponenti di Prefettura, Regione Campania, Città Metropolitana di Napoli, Enti Locali, Organizzazioni Sindacali e Agricole, Enti del Terzo Settore e altri soggetti pubblici e privati.