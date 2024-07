Italia duello da dentro o fuori Il biancorosso Gallo sugli scudi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Entra nelle fasi calde l’Europeo Under 20 per Filippoe l’in corso di svolgimento a Gdynia, in Polonia. Da oggi si parte con gli scontri dacon gli ottavi di finale; la truppa azzurra affronterà la Polonia alle 15.30 per accedere fra le prime otto del continente. La formazione di coach Galbiati ha terminato il girone eliminatorio al secondo posto a pari punti con Israele e Germania, ma per la differenza canestri, l’(+2) si è classificata alle spalle degli israeliani (+6) e davanti ai tedeschi (-8). Per il play, fresco acquisto della Unahotels, l’inizio della kermesse è stato di alto livello: tre partenze nello starting-five, con tre doppie cifre, 16.7 punti messi a referto, al momento terzo miglior marcatore di tutta la manifestazione, 1 rimbalzo, 1.3 assist e 1 stoppata di media in soltanto circa 20 minuti sul parquet, con una valutazione di 13.