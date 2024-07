Incidente aereo di San Donato Milanese il pm chiede l’archiviazione | Il velivolo precipitò per errore umano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Milano, 17 luglio 2024 – Secondo la procura di Milano fu une non un guasto tecnico e per questo motivodi archiviare l’indagine sull'del 3 ottobre 2021 in cui unprivato, un Pilatus Pc-12,alla periferia sud della città su un edificio, per fortuna vuoto, causando la morte delle 8 persone che erano a bordo, tra cui un bimbo di un anno e lo stesso pilota, il magnate romeno Dan Petrescu. La richiesta di archiviare l'inchiesta è arrivata dopo il deposito della relazione all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo sull', che ha condotto accertamenti paralleli a quelli effettuati dai pm Paolo Filippini e Mauro Clerici, titolari del fascicolo iscritto per disastro colposo.