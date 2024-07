Il mondo perduto di Shining nel nuovo documentario | È come scoprire il Sacro Graal della storia del cinema

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Shine On - The Forgotten '' Location è il titolo delfilm che approfondisce il lavoro del regista. L'Overlook Hotel osservato da un'altra prospettiva nelsu, approvato dallo Stanley Kubrick Film Archive e dalla sua famiglia. Ils'intitola Shine On - The Forgotten '' Location. Il film sarà presentato in anteprima sul canale YouTube ufficiale di Kubrick venerdì 26 luglio, per commemorare il giornonascita del regista. Ilsi concentra sulla ricerca delle location e la realizzazionedirezione artistica per l'Overlook Hotel agli Elstree Studios. Il lavoro dietroA pochi giorni dalla scomparsa di Shelley Duvall, sta per essere distribuito unapprofondimento su schermo del film capolavoro di Kubrick.