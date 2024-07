Eroi italiani | due pompieri muoiono a Matera per salvare una famiglia Il dolore della Meloni

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Avevano 45 anni ed erano entrambi dii due vigili del fuoco che questo pomeriggio sono morti in un incendio, durante le operazioni di spegnimento di un rogo di vegetazione nel comune di Nova Siri, in provincia di: Giuseppe Lasalata e Antonio Martino, entrambi 45 enni, non sono più rientrati dalla missione nel fuoco. “Volevanouna, la cui abitazione era messa in pericolo dalle fiamme. Ma sono caduti in un dirupo. Si sono comportati da”, spiega il sindaco di Nova Siri. Antonello Mele.è stato espresso dalla premiere dai ministri Matteo Piantedosi, Antonio Tajani, Nello Musumeci, Guido Crosetto e dai presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana.