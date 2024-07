EA FC 25 Annunciati I Requisiti Di Sistema Della Versione PC

Leggi tutta la notizia su fifaultimateteam

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Con i bonus pre order di EA Sports FC 25 sono stati comunicati anche idiPC del nuovo simulatore calcistico. EA Sports FC 25 offre nuovi modi di vincere per il club. Fai squadra con gli amici nelle tue modalità preferite con l’inedita Rush 5 vs 5 e porta il club alla vittoria con un controllo tattico più avanzato che mai grazie a FC IQ. EA Sports FC 25 include le licenze delle stelle del calcio mondiale ai club fino ad arrivare alle competizioni più prestigiose del mondo. Il movimento, lo stile di gioco e le esultanze di oltre 19.000 giocatori e giocatrici si basano su dati raccolti dalle partite dei campionati più blasonati. Le notizie non sono state tutte ben accolte dalla community, infatti la rimozione del modulo meta 4321 ha scatenato le critiche di molti fanserie.