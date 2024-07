È quello dei vip Fermato per strada in pieno centro e poi il colpo choc | al polso aveva 100mila euro

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Rapinato il dentista dei vip: portato via orologio da. È successo domenica scorsa nelle vie centrali di Milano. Siamo precisamente nei pressi di Porta Venezia, una zona molto attiva e frequentata da giovani. L’uomo, è lui stesso a raccontarlo, stava camminando sul marciapiede quando è stato aggredito alle spalle da un malintenzionato. Il ladro probabilmente sapeva che alil dentistaun orologio estremamente costoso. >> “Aiuto, mio figlio non respira”. La chiamataal 118 della mamma del piccolo, poi la scoperta agghiacciante Un attimo dopo l’uomo è riuscito a scappare in sella al motorino assiema ad un’altra persona, suo complice. È accaduto tutto in un istante intorno alle 23:30 del 14 luglio lungo viale Majno, in zona Porta Venezia a Milano appunto.