Canovi | Mercato migliore? Inter e poi Juventus con due giocatori

– Dario, agente Fifa, ha commentato così ildei nerazzurri e dei bianconeri: «L'ha preso Zielinski e Taremi, mentre laha acquistato due centrocampisti con i controfiocchi, perché chi se ne intende mi parla di Khephren Thuram in termini entusiastici, per non parlare di Douglas Luiz. Potrebbe diventare uno deipiù importanti del nostro campionato». Queste le sue parole su Tmw Radio.