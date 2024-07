Caldo senza fine nelle Marche temperature percepite superiori ai 40 gradi | ecco dove

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Ancona, 17 luglio 2024 -. Nel primo pomeriggio di oggi, in base alle previsioni meteo della Protezione civile regionale, il termometro ad Ancona segnerà 33. Domani idem. E pure a Camerino, Comune montano del Maceratese.roventi ad Ascoli Piceno, con 37. Bollino rosso anche a Macerata,sia oggi che oggi sono previsti 36. A Fermo 35, mentre a Pesaro, Porto Sant’Elpidio (Fermo), San Benedetto (Ascoli), Senigallia (Ancona) 33. 2019 JOSEP SURIA A Urbino 32. Il quadro nei prossimi giorni non sembra migliorare: lesono stazionarie,variazioni di rilievo. Per prendere un po’ di fresco solo sul Monte Bove (Frontignano di Ussita) o sul Monte Prata (Castelsantangelo sul Nera) si registrano 24. Precipitazioni assenti. Mare poco mosso. Pur non essendo un’allerta, resta valido il bollettino di criticità.