Cabal-Inter una sicurezza sulla trattativa Il dado è tratto – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Juansembra in procinto di diventare un giocatore dell’. Il club nerazzurro è vicino all’accordo con il Verona, secondo Tuttosport ilè ormai. GERARCHIE – Juansarà un nuovo giocatore dell’. La certezza è ormai chiara, la dirigenza ha fatto in fretta e sostituirà così Tajon Buchanan. Il canadese tornerà probabilmente nel 2025 e vedrà il futuro compagno colombiano al suo posto nelle gerarchie di Simone Inzaghi. I ruoli rimangono comunque diversi, perchéverrà acquistato come difensore centrale, precisamente braccetto di sinistra e vice-Bastoni. Il colombiano è un ibrido e può anche alzare il proprio raggio d’azione all’occorrenza., ecco cosa manca! VIA LIBERA – Non sarà un prestito, né un diritto di riscatto né un obbligo. Il Verona è intransigente e vuole i soldi ora.