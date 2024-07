Bocciodromi e non solo La gestione passa al Csl | Adesso più iniziative

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Dal calcio alle bocce senza soluzione di continuità, per una presenza sul territorio più diversificata e diffusa e un occhio all’aggregazione. E’ l’ultima novità in casa Csl Prato Social Club, con la società calcistica che nelle scorse ore ha ufficializzato di aver acquisito in, tramite una convenzione stipulata con il Comune di Prato, i duedi viale Galilei. Per un progetto che, stando a quanto anticipato dalla dirigenza, "mira a favorire una connessione tra gli associati delle due realtà, creando le condizioni per uno scambio di esperienze e relazioni intergenerazionali". Questo nuovo corso sarà presentato ufficialmente alle 18,30 di oggi, quando inizierà una serata conviviale alla presenza dei dirigenti del Csl Prato Social Club, di una rappresentanza degli atleti e dei gruppi che hanno storicamente gestito gli impianti.