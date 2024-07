Atalanta Sulemana è ufficialmente nerazzurro E quella foto del 2019…

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Ora è ufficiale: Ibrahimè un nuovo giocatore dell’. Il centrocampista ghanese classe 2003 diventaa titolo definitivo per una cifra che si aggirerebbe intorno agli 8 milioni di euro. Il direttore sportivo Tony D’Amico lo conosce bene, avendolo avuto già al Verona nella sua prima stagione, in cui il ragazzo ha impressionato positivamente per mezzi fisici e atletici, tanto da guadagnarsi la ‘promozione’ stabile in prima squadra a 19 anni nell’annata 2022/23. Il Cagliari lo ha acquistato per 4 milioni di euro un anno fa e lo ha schierato in campo 21 volte (16 le presenze complessive in gialloblù l’anno prima) venendo ripagato con 2 gol. Si era distinto positivamente anche nella sfida di aprile all’Unipol Domus vinta 2-1 dai rossoblù contro la Dea.