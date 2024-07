Asia Argento annuncia al LIFF11 – Lamezia International Film Fest il suo ritorno alla regia

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 17 luglio 2024)alil suoPiù di dieci anni dopo il suo ultimoda regista,hato il suodietro la macchina da presa durante la seconda serata del. “Ho finito di scriverlo proprio ieri”, ha dichiarato l’attrice e regista dal palco del LIFF, sorprendendo tutti nel mezzo di un incontro con il pubblico moderato dal direttore Gianlorenzo Franzì. Grande riserbo su questo nuovo progetto: “Non posso dire nulla, solo che ci ho messo tre anni a scriverlo. Una buona storia èbase di un, se non c’è quella non funziona”. Un racconto che non vedrà l’autrice recitare nel, come invece era avvenuto nei suoi primi due lungometraggi Scarlet Diva e Ingannevole è il cuore sopra ogni cosa (programmato ieri nell’ambito delival).