Argentina-Colombia finale Copa America 2024 su Sportitalia raggiunge share del 1013%

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Latrache ha sugellato la vittoria dell’Albiceleste nellaha fatto registrare un boom di ascolti per, emittente che ha trasmesso in diretta ed esclusiva tutta la manifestazione fino all’atto conclusivo che si è giocato all’Hard Rock Stadium di Miami.L’ascolto medio per, terminata con la vittoria per 1-0 dei campioni del mondo grazie a una rete di Lautaro Martinez nei tempi supplementari, con la telecronaca di Francesco Letizia ed Oscar Damiani è stato di 174.000 telespettatori con punte di 220.000 e unocomplessivo del 10,13%.Ancora più alto il coinvolgimento nel segmento maschile che ha raccolto il 15,3% dicon un picco del 19% per le fasi decisive del match.