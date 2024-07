Adele si prepara a una lunga pausa dalla musica | Voglio dedicarmi ad altri progetti creativi

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 17 luglio 2024)dice addio alla, ma solo per un po’. In un’intervista all’emittente tedesca ZDF, l’artista britannica ha rivelato di volersi prendere del tempo per se stessa una volta finite tutte le date del tour: «Mi prendo una, mi dedicherò ad». L’ultimo album di, intitolato 30, è stato pubblicato ormai tre anni fa, nel 2021. Ma da allora la cantante britannica non si è affatto fermata, anzi. Dal 2 al 24 agostosi esibirà in dieci date a Monaco di Baviera, per poi spostarsi negli Stati Uniti, dove suonerà al Colosseum di Las Vegas perdieci concerti. Le «residencies» di, così vengono chiamate le serie di concerti fissate dagli artisti nello stesso luogo, vanno avanti ormai dal 2022 e hanno visto la cantante esibirsi in oltre cento date.