WWE | CM Punk a Raw settimana prossima per sciogliere il nodo McIntyre in vista di Summerslam l’annuncio

(Di martedì 16 luglio 2024) Conormai alle porte, CMè pronto a tornare a Raw dopo ladi pausa “forzata” voluta da Adam Pearce. Il tutto per consentire il reintegro di Drewche, però, non c’è stato come vi abbiamo riportato in mattinata. Nessuna scusa dello scozzese e quindi niente incontro il prossimo 3 agosto tra lui ed il Best in the World, almeno per il momento.sarà dunque a Rawed è probabile che chieda al General Manager il reintegro della sua “nemesi”, al netto del ricevimento da parte sua dell’ok dei medici per tornare sul ring. Negli ultimi giorni si è inoltre vociferato che Seth Rollins possa essere aggiunto all’incontro in una qualche maniera ed il suo coinvolgimento diretto di ieri notte potrebbe rendere valida questa opzione.