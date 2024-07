Trattativa in stallo Calafiori continua il braccio di ferro con l’Arsenal

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) Ilditra Bologna, Arsenal e Basilea per Riccardoè fermo all’offerta di 45 milioni più 5 di bonus in virtù dell’accordo raggiunto con il giocatore sulla base di un quinquennale da 5 milioni bonus inclusi per il calciatore, che ha espresso il desiderio di approdare ai Gunners. Il Bologna attende un rilancio da 50 milioni più 5 di bonus, volendo incassare 30 milioni puliti e in alternativa chiede al Basilea di rinunciare a parte della clausola.ha provato a sbloccare la partita offrendo il prestito gratuito di Kiwior con obbligo di riscatto, ma il Bologna ha declinato.