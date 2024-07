Tennis Momento magico per Lorenzo Musetti Sale al 16 posto nel ranking internazionale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) Nuovo balzo in avanti nelperche dopo aver raggiunto la semifinale di Wimbledon, schizza al 16°, molto vicino al suo best che resta al numero 15. Dopo la competizione inglese (un Atp 2000, terzo torneo del circuito del grande slam), non cambia la classifica nelle parti altissime (Jannik Sinner resta primo con 9570 punti, seguito da Novak Djokovic con 8460 e da Carlos Alcaraz con 8130) ma con gli 800 punti raccolti sull’erba londinese ilta carraresea 2330 punti e guadagna altre 9 posizioni (era 25° alla vigilia). E si conferma secondo degli italiani (ovviamente dietro Sinner), precedendo Luciano Darderi (numero 35), Matteo Arnaldi (39), Flavio Cobolli (48),Sonego (52).