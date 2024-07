Perché la beviamo tutti Acque minerali il caso dopo la denuncia dell’urologo sulla lobby | E tanta fa anche male

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 16 luglio 2024) Su ilfattoalimentare.it decide di parlare Gianfranco Formicola, un urologo che ha deciso dire la cosiddetta “dell’acqua minerale”. Il medico racconta che le stesse sono sempre impegnate a spingere l’uso di acqua minerale in bottiglia a discapito di quella del rubinetto, spesso buona sia dal punto di vista della salute che di sapore. Il dott. Formicola allora dice: “Sono urologo e quindi di uso dia scopo terapeutico me ne dovrei intendere”. >> Sushi, cosa non ordinare al giapponese per non rischiare intossicazione alimentare, parla l’esperto Dice poi Gianfranco Formicola: “Bevo solo acqua di rubinetto, ma devo dire che sono fortunatovivo a Napoli dove l’acqua è buonissima e di sapore straordinario, almeno quella che proviene dall’dotto del Serino (una montagna a circa 80 km da Napoli ed utilizzata fin dall’antichità per dissetare la città).