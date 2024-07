Pd imolese compatto | Novità e affidabilità De Pascale il nome giusto per una sfida cruciale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 luglio 2024) Pda sostegno della candidatura di Michele dealla guida dell’Emilia-Romagna. Dopo l’appoggio annunciato in prima battuta dal sindaco Marco Panieri, la notizia del via libera (all’unanimità) della direzione regionale del partito alla corsa del primo cittadino di Ravenna alle elezioni del prossimo autunno viene accolta con soddisfazione dai vertici di viale Zappi. Un anno e mezzo dopo le Primarie che hanno ribaltato il partito, con l’arrivo al timone di Elly Schlein, aver scelto senza strappi l’aspirante successore di Stefano Bonaccini è innanzitutto un sollievo per i Dem. "Uniti, tutti insieme per il futuro di questa regione che deve continuare a correre, ascoltando le persone", è il pensiero del segretario territoriale, Fausto Tinti (nella foto con de).