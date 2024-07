Ostiawood | Tra libri e cinema domani all’Idroscalo

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di martedì 16 luglio 2024) – Presentazione di "", romanzo d'esordio dell'agente di tanti attori e talenti italiani ed internazionali Daniele Orazi,, mercoledì 17 luglio, al Puntasacra Film Fest, rassegna in corso fino al 24 lugliodi Ostia. L'evento, in programma alle 20.30 e aperto al pubblico, è organizzato in collaborazione con l'assessorato Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, e rientra nel progetto Young Blood, format dedicato agli attori emergenti under 30. L'autore dialogherà con Davide Desario, direttore dell'agenzia di stampa Adnkronos, mentre brani tratti dal romanzo saranno letti dall'attrice Letizia Toni, madrina del progetto Young Blood 2024.