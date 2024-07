Olimpiadi Parigi 2024 Tamberi | Oro e ritiro il 10 agosto? Ci metterei la firma

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 16 luglio 2024) Gianmarcosi è legato in queste ore alla Regione Marche, in qualità di testimonial di promozione. Sale sempre più l’attesa per vedere “Gimbo” in pedana alledi, dove l’oro di Tokyo 2020 proverà a entrare definitivamente nella leggenda diventando il primo uomo a vincere due ori olimpici nel salto in alto. Ai Giochinisarà anche il portabandiera italiano insieme ad Arianna Errigo durante la Cerimonia d’Apertura. A chi gli chiede se sarebbe pronto anche a chiudere la carriera per bissare l’oro olimpico, il campione mondiale ed europeo non si tira indietro: “Cilaper vincere l’oro e ritirarmi la sera del 10, è l’ultima grande sfida che ho in testa.” Intanto l’avvicinamento diallenon è dei migliori, visto un problema al bicipite femorale che lo ha costretto a saltare le ultime gare di preparazione.