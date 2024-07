Morto Gaetano Gebbia | basket in lutto per l’allenatore 66enne che scoprì Ginobili e Delfino

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) Muore all’età di 66 anni dopo una lunga malattia, allenatore died ex coordinatore tecnico delle squadre giovanili nazionali. Di origini catanesi, aveva giocato con la maglia della Virtus Ragusa prima di cominciare il suo percorso da allenatore alla fine degli anni ’70 nel settore giovanile della Stella Azzurra a Roma. Lascia la moglie e due figlie. Aveva scoperto: addio ae la Viola Reggio Calabria: un legame durato 17 anni. Entra in società in qualità di aiuto allenatore e responsabile del settore giovanile, per poi diventare capo allenatore dal 1996 al 2000. Nel corso della sua esperienza ha avuto in squadra giocatori di alto livello che ha personalmente scoperto e valorizzato quali Manu, Ugo Sconochini e Carlos