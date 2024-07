Le Iene presentano | Inside Roberto Saviano ospite della puntata di oggi

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 16 luglio 2024) “Le”,didal titolo “La Camorra”, condotta da Giulio Golia, martedì 16 luglio, in prime-time su Italia 1, sesto appuntamento estivo con “Le” dal titolo “La Camorra”, condotto da Giulio Golia e scritto da Francesca Di Stefano. Nel viaggio-racconto, in cui si descrive una delle quattro mafie presenti sul nostro territorio, le testimonianze delle persone che continuano a combattere nonostante le minacce, di chi pensa di aver ritrovato la propria coscienza dopo averla perduta e di chi si è ribellato alla malavita. Insieme a Giulio Golia,, lo scrittore, giornalista e sceneggiatore da sempre simbololotta alla camorra, che ha scelto di denunciare tutti i lati oscuri di questo pezzo di criminalità e che, per questo, vive sotto scorta da 17 anni.