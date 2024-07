La Russia vuole solo la piena resa di Kiev e continuare la pulizia etnica L’analisi dell’Isw e l’incognita Trump sullo sfondo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) Roma, 16 luglio 2024 – Chi nonla trattativa sull’Ucraina? Tra Mosca e l’Occidente è rimpallo di accuse. "Per ora procediamo partendo dalla realtà esistente. Vediamo che l'attuale amministrazione" americana "è contraria a qualsiasi dialogo e insiste ancora nella guerra fino all'ultimo ucraino", ha dichiarato il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, rispondendo a una domanda su possibili cambiamenti dopo le elezioni presidenziali Usa. Ieri Zelensky aveva detto: “Al secondo vertice sulla pace ci sia anche la”. Ma Mosca è scettica: "Il primo summit di pace non era affatto un summit di pace, quindi bisogna capire cosa" Zelensky "abbia in mente" quando parla di un secondo vertice, ha detto Peskov. Zelensky: "Lapartecipi al secondo vertice di pace”.