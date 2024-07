La denuncia di Regoli | Ecco il legame tra Big Pharma Green e finanza

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 16 luglio 2024) In pochi, fin dall’inizio, hanno provato a mettere in evidenza come il modus operandi della gestione Covid fosse perfettamente in linea con le successive politiche. Quegli stessi pochi hanno poi messo in fila alcuni tasselli, hanno fatto ricerche, e hanno visto come dietro entrambe le operazioni si celassero sempre gli stessi nomi, gli stessi interessi. Tra chi ha combattuto fin dall’inizio per la verità c’è certamente la giornalista Raffaella, autrice del libro “I padroni dell’OMS“. Intervenuta a RadioRadio,ha spiegato: “I padroni dell’OMS, come li chiamo io, i lupi vestiti d’agnelli, sono i grossi gruppi finanziari che non sono solo i padroni di OMS. Nell’OMS praticamente l’85% è rappresentato da contributi volontari. A casa mia chi paga comanda e quindi chi paga decide anche le politiche che vengono attuate.