Italia femminile agli Europei 2025 Gravina | Percorso di crescita inarrestabile

(Di martedì 16 luglio 2024) La nazionale azzurradi calcio batte 4-0 la Finlandia e stacca il pass per glidel. A Bolzano la squadra di Soncin centra l’obiettivo e riceve le congratulazioni del presidente Figc Gabriele. “Che gioia le Azzurre – ha detto dopo il fischio finale il numero 1 di Via Allegri -. Il successo di oggi rappresenta il coronamento di una serie di prestazioni straordinarie in un girone di qualificazione a Euromolto complicato. Ildiavviato con la scelta di Soncin quale Commissario tecnico della Nazionale è statoe ha portato le Azzurre stabilmente tra le più forti in Europa. Complimenti a lui, al suo staff e soprattutto alle ragazze che con qualità, professionalità e carattere hanno scritto una pagina bellissima di calciono”, ha aggiunto