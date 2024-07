Il Gambia boccia la Legalizzazione della Mutilazione Genitale Femminile

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 16 luglio 2024) In un passo decisivo verso la tutela dei diritti umani, il parlamento delha respinto una proposta di legge che avrebbe legalizzato la(MGF). Questa decisione è avvenuta a metà luglio 2024. Essa rappresenta una vittoria significativa per i gruppi per i diritti delle donne e per la comunità internazionale. Tali gruppi avevano fortemente condannato il disegno di legge. La proposta delper legalizzare la: un po’ di contesto La proposta di legge era stata introdotta nel marzo 2024, suscitando immediata preoccupazione a livello nazionale e internazionale. Alcuni esponenti religiosi avevano esercitato pressioni affinché la pratica fosse legalizzata, sostenendo che fosse una tradizione culturale e religiosa. Tuttavia, l’opposizione è stata forte e determinata.