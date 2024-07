Goran Bregovic Turbo folk sfrenato nei giardini della Rocca

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 luglio 2024) Stasera alle 21.30, è da Entroterre Festival, neidi Bertinoro che, musicista e compositore balcanico più celebre al mondo, dà avvio al suo tour estivo in Italia., affiancato dalla sua Wedding and Funeral Band, propone uno spettacolo che accosta storici successi, brani più recenti e anticipazioni sui progetti futuri. Trombe, tromboni, grancassa, clarinetto, sassofono e voci bulgare– il cui virtuosismo ricorda che nei Balcani la musica è suonata in versione’– riescono nella missione impossibile di fondere le armonievocalità bulgara, le sonorità dellore slavo, la polifonia sacra ortodossa e le pulsazioni del rock moderno.