Giovedì nuovo test con la Sampierana

(Di martedì 16 luglio 2024) La prima uscita del Cesena nel fresco di Acquapartita ha mostrato alcuni aspetti da mettere in risalto. Innanzitutto come al solito i meno prestanti fisicamente, i giocatori più snelli e piccoletti sono i primi ad andare in forma come ad esempio Kargbo e Berti. I due nuovi acquisti sembrano confermare le aspettative. Calò ha dispensato lanci e assist, Mangraviti è stato poco impegnato come tutti i compagni di reparto, ma si è concesso il lusso del gol su incursione. L’aspetto che maggiormente ha interessato i tifosi saliti in riva al lago è l’entrata molto soft del neo tecnico Mignani all’interno dei meccanismi che hanno reso grande protagonista questo gruppo durante la scorsa stagione.